В Якутии судебный пристав похитил 900 тысяч рублей, поступившие от должников

Его личность еще не установлена.

По материалам Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) старшим следователем СУ МУ МВД России «Якутское» возбуждены два уголовных дела в отношении неустановленного лица из числа сотрудников Удачнинского районного отдела судебных приставов Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

По версии следствия, неустановленное лицо из числа работников Удачнинского РОСП в период с октября по декабрь 2017 года умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения вверенных им денежных средств, поступивших от сторон исполнительного производства, перечислило денежные средства в общей сумме около 900 тысяч рублей на банковские счета третьих лиц, не являющихся сторонами исполнительного производства.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.