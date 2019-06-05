АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
23
Облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  65.16
 73.42
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
05.06.2019, 17:34
Спорт
Участники IV Спартакиады трудовых коллективов завершили сборы
05.06.2019, 17:26
Происшествия
Бродячие лошади нападают на жителей Покровска
05.06.2019, 17:20
Происшествия
Видео
В отношении виновницы ДТП в Мархе возбудили уголовное дело
05.06.2019, 17:00
Погода
Прогноз погоды на завтра
05.06.2019, 16:48
Экономика
График плановых работ энергетиков на 6 июня
05.06.2019, 16:38
Политика
Александр Ким-Кимэн объяснил, откуда у него 6 земельных участков
05.06.2019, 16:17
Экономика
Открыты новые рейсы из аэропорта Якутска
05.06.2019, 16:15
Экология
Вода ушла из села Походск
05.06.2019, 16:08
Происшествия
В Якутии судебный пристав похитил 900 тысяч рублей, поступившие от должников
05.06.2019, 15:53
Светская хроника
Фотофакт
Сардана Авксентьева и Евгений Федоров вместе пообедали
05.06.2019, 15:53
Культура & Образование
Афиша
Репертуар кинозала «Россия» с 6-11 июня
05.06.2019, 15:46
Общество
Лучшие семьи получат награду
05.06.2019, 15:39
Общество
Вознесение Господне 2019 — традиции и приметы 6 июня
05.06.2019, 15:27
Культура & Образование
У фильма «Агент Мамбо» может появиться продолжение
05.06.2019, 15:11
Спорт
В Нерюнгри прошли гонки внедорожников «ХАЛЛЭН — 2019»
05.06.2019, 14:54
Спорт
В эту субботу якутянин Григорий Попов сразится с Вайнлендом в турнире UFC
05.06.2019, 14:39
Происшествия
Экстра
Трагическая гибель в Намском районе
05.06.2019, 14:34
Происшествия
Экстра
Страшное ДТП в Таттинском районе: Водитель захлебнулся в озере
05.06.2019, 14:27
Политика
Эксклюзив
Депутат еще раз стал дедушкой
05.06.2019, 14:16
Светская хроника
Эксклюзив
У Галины и Александра Павловых счастливое событие!
05.06.2019, 14:00
Якутия
Посевная на вечной мерзлоте
05.06.2019, 13:30
Якутия
На старт! В Якутии начинается Спартакиада трудовых коллективов
05.06.2019, 13:15
Происшествия
Чтобы поездка не стала последней
05.06.2019, 13:00
Культура & Образование
Афиша
Яркая и необычная выставка «В моем саду»
05.06.2019, 12:49
Красота & Здоровье
Святое наше воинство…
05.06.2019, 12:38
Экология
Всех защитников природы поздравляют с праздником
05.06.2019, 12:30
Якутия
Позитив
Заряжаемся и танцуем под открытым небом
05.06.2019, 12:27
Судебная хроника
Житель Якутии спалил 30 га леса
05.06.2019, 12:16
Общество
Праздник для детей организовали мирнинские единороссы
05.06.2019, 12:05
Культура & Образование
Суперакция в Саха театре!
05.06.2019, 11:53
Спорт
ЧМ по стрельбе из лука: новый рекорд якутской спортсменки!
05.06.2019, 11:41
Происшествия
В Якутии произошло два ДТП с участием несовершеннолетних мотоциклистов
05.06.2019, 11:28
Общество
Управление по вопросам миграции МВД по Якутии уведомляет
05.06.2019, 11:16
Происшествия
Хроника пожаров в Якутии
05.06.2019, 11:04
Судебная хроника
Член наркомафии сядет на скамью подсудимых в Якутске
05.06.2019, 10:52
Происшествия
Попойка в Якутске закончилась преступлением
05.06.2019, 10:41
Якутия
Холодный ресайклинг применяют при ремонте трассы Лена
05.06.2019, 10:30
Происшествия
Росгвардейцы изъяли из магазина 58 единиц оружия и более 11 тысяч патронов
05.06.2019, 10:19
Экология
Сахамин Афанасьев поздравляет с Днем эколога
05.06.2019, 10:08
Экономика
Обсуждены вопросы сотрудничества «Саханефтегазсбыта» и Олекминского района
05.06.2019, 9:59
Происшествия
Детей, оставленных одних, спасли в Якутске
05.06.2019, 9:57
Судебная хроника
Резонанс
Турагент из Якутска предстанет перед судом
05.06.2019, 9:45
Экономика
Якутскэнерго получило награду
05.06.2019, 9:35
Происшествия
Житель Якутии совершил безнравственный поступок
05.06.2019, 9:34
Красота & Здоровье
Реклама
Морской отдых и обследование в Южной Корее
05.06.2019, 9:22
Спорт
Фотофакт
В столичном парке молодежь играет в …
05.06.2019, 9:11
Якутия
Кирилл Бычков проверил ход подключения Якутии на цифровое ТВ
05.06.2019, 9:00
Экология
Паводковая обстановка в Якутии
05.06.2019, 1:51
Якутия
Эксклюзив
Газету «Таатта» поздравили даже из Индии!
05.06.2019, 1:30
Якутия
Муниципальные образования Западной Якутии представят свои проекты на инвестиционном форуме  
05.06.2019, 0:57
Финансы
Борис Листов награжден почетным знаком Ассоциации банков России
05.06.2019, 0:49
Экология
Якутская природоохранная прокуратура разъясняет
05.06.2019, 0:12
Общество
Сегодня день рождения министра, депутата, композитора, издателя и риэлтора
05.06.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, среда 5 июня 2019
04.06.2019, 23:41
Якутия
Ответственных лесопользователей наградили в Якутии
04.06.2019, 23:18
Сахалыы
Саха суруналыыстара ‒ Казахстаҥҥа (бэhис чааhа): Удьуор сылгы собуотугар уонна “өйдөөх” фермаҕа
04.06.2019, 22:40
Якутия
Айсен Николаев пожелал всем выпускникам Якутии…
04.06.2019, 22:39
Финансы
Россельхозбанк отправил российских сыроделов во Францию
04.06.2019, 22:37
Культура & Образование
В Якутске — победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель года -2018»
04.06.2019, 19:05
Якутск
Планерка ЖКХ: В Якутске продолжаются субботники и озеленение
04.06.2019, 18:34
Культура & Образование
ART площадка приглашает детей провести летний отдых весело и интересно
04.06.2019, 18:00
Экономика
График плановых работ энергетиков на 5 июня
04.06.2019, 17:50
Финансы
Алмазэргиэнбанк занял 22 место в рейтинге самых медийных банков России
04.06.2019, 17:40
Экономика
Якутяне задают тон всей стране
04.06.2019, 17:30
Происшествия
В Якутске торговый представитель присвоил почти полмиллиона рублей фирмы
04.06.2019, 17:25
Общество
Фотофакт
Фотография последней постоянной жительницы поселка Тас-Тумус
04.06.2019, 17:15
Экономика
С 1 июля сыры и консервы включат в систему ветеринарной сертификации
04.06.2019, 17:00
Погода
Прогноз погоды на завтра
04.06.2019, 16:46
Происшествия
В Якутске начата проверка по факту жестокого обращения с детьми
04.06.2019, 16:37
Происшествия
В Якутии сотрудницы банка обчистили счета 23 клиентов
04.06.2019, 16:34
Экология
Якутия получила 28 единиц лесопожарной техники
04.06.2019, 16:16
Происшествия
Пенсионерка из Якутска перевела мошеннице 400 тысяч рублей
Происшествия
5 июня 2019, 16:08
166

В Якутии судебный пристав похитил 900 тысяч рублей, поступившие от должников

Его личность еще не установлена.

По материалам Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) старшим следователем СУ МУ МВД России «Якутское» возбуждены два уголовных дела в отношении неустановленного лица из числа сотрудников Удачнинского районного отдела судебных приставов Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

По версии следствия, неустановленное лицо из числа работников Удачнинского РОСП в период с октября по декабрь 2017 года умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения вверенных им денежных средств, поступивших от сторон исполнительного производства, перечислило денежные средства в общей сумме около 900 тысяч рублей на банковские счета третьих лиц, не являющихся сторонами исполнительного производства.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

Источник: Пресс-служба Управления ФССП по Республике Саха (Якутия).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
31.05.2019, 12:51
Происшествия
Экстра
Ужасная трагедия в Якутии
31.05.2019, 12:49
Якутия
В Якутии будут финансировать обучение предпенсионеров
30.05.2019, 9:34
Желток
Глава Якутии: Мне жаль, что она скатилась к диктаторству
02.06.2019, 15:49
Происшествия
Instagram
Серьезное ДТП в Якутске
30.05.2019, 9:23
Экономика
Новый рудник «Гросс» полностью укомплектован горным автотранспортом
04.06.2019, 9:33
Происшествия
Чем занимались житель Якутска с приятелем в машине поздно ночью?
04.06.2019, 9:32
Экономика
Эксклюзив
Репортаж
День имени «VISCONTI»! История создания бренда и репортаж с места события
03.06.2019, 11:47
Происшествия
Дерзкое преступление в Нерюнгри
02.06.2019, 14:10
Якутия
В Якутии провели первый семейный фестиваль «JOY FEST-2019»
31.05.2019, 11:30
Происшествия
Преступление совершено в отдаленной школе Якутии
03.06.2019, 15:00
Происшествия
Резонанс
Ребенок, упавший с пятого этажа в Якутии, находится в сознании
31.05.2019, 12:43
Происшествия
«Кэшбэк» — новая уловка мошенников
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Происшествия
05.06.2019

Бродячие лошади нападают на жителей Покровска

Экстра
Происшествия
05.06.2019

Трагическая гибель в Намском районе

Экстра
Происшествия
05.06.2019

Страшное ДТП в Таттинском районе: Водитель захлебнулся в озере

Эксклюзив
Политика
05.06.2019

Депутат еще раз стал дедушкой

Эксклюзив
Светская хроника
05.06.2019

У Галины и Александра Павловых счастливое событие!

Красота & Здоровье
05.06.2019

Святое наше воинство…

Культура & Образование
05.06.2019

Суперакция в Саха театре!

Спорт
05.06.2019

ЧМ по стрельбе из лука: новый рекорд якутской спортсменки!