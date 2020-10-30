В Якутии судебные приставы собрали «Корзину добра» для малоимущих семей

Сотрудники Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия) организовали благотворительную акцию «Корзина добра», вручив продуктовые наборы малоимущим и многодетным семьям.

В преддверии профессионального праздника Дня судебного пристава и 155-летия образования института судебных приставов в России, сотрудники специализированного отделения по обеспечению установленного порядка деятельности судов ФССП России по Республике Саха (Якутия) организовали благотворительную акцию «Корзина добра».

На средства сотрудников были приобретены необходимые продуктовые наборы. Собранные с заботой и теплом «Корзины добра» были переданы семьям, воспитывающим детей-сирот, многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и семьям в социально-опасном положении.

Судебные приставы ежегодно оказывают благотворительную помощь детям и ветеранам Великой Отечественной войны, безвозмездно сдают кровь в качестве доноров, проводят конкурсы: творческих талантов «Хрустальные звездочки», рефератов для школьников «Юный правозащитник», рисунков «Судебные приставы детям», конкурс научных работ для студентов, различные спортивные мероприятия.

При организации проведения акции принят весь комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).