В Якутии суд заблокировал сайты по продаже дипломов и водительских прав
Прокуратура Удачного в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила 15 ресурсов, содержащих информацию о продаже поддельных школьных аттестатов и дипломов о среднем и высшем образовании, водительских удостоверений.
На данных интернет – сайтах, доступ к которым не ограничен и не требует регистрации пользователей, предлагались услуги по изготовлению фальшивых документов об образовании без прохождения обучения в установленном законом порядке.
За изготовление, сбыт и приобретение поддельных документов, предоставляющих право или освобождающих от обязанностей, предусмотрена уголовная ответственность.
Учитывая, что размещенная на страницах интернет – сайтов информация может побудить граждан к противоправным действиям, прокуратура г. Удачного направила в суд административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и об ограничении доступа к ним.
Суд рассмотрел и удовлетворил требования прокурора в полном объеме.
Решения не вступили в законную силу.
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