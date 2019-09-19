В Якутии суд вынесет приговор госслужащему

Прокуратура Усть-Майского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего ведущего эксперта дорожного хозяйства ГКУ Республики Саха (Якутия) «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, являясь должностным лицом государственного учреждения, из корыстных побуждений, с использованием своих должностных полномочий потребовал от индивидуального предпринимателя, который являлся субподрядчиком на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, передавать ему денежные средства в виде взятки за осуществление беспрепятственной приемки работ и последующем перечислении денежных средств за их выполнение.

Индивидуальный предприниматель, опасаясь проблем с финансированием по договору субподряда, желая, чтобы выполненные работы беспрепятственно принимались, передавал должностному лицу денежные средства в виде взятки путем перевода на личный банковский счет. Общая сумма взятки составила 1 млн. 650 тыс.рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Усть-Майского района и УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.