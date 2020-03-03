В Якутии суд решил судьбу трудного подростка

Прокуратура Сунтарского района приняла участие в рассмотрении судом ходатайства Отдела МВД России по Сунтарскому району о помещении несовершеннолетнего в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Саха (Якутия).

Установлено, что несовершеннолетний в 2016 году поставлен на учет в инспекции по делам несовершеннолетних в связи с совершением правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение), официально предостережен о недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Вместе с тем, несмотря на проведение с подростком профилактических мероприятий, он, не сделав для себя должных выводов, продолжил совершать противоправные действия путем совершения хищений чужого имущества, в том числе с незаконным проникновением в жилое помещение, в связи с чем в его отношении неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с не достижением возраста уголовной ответственности.

В связи с этим, суд, с учетом мнения прокурора, представителя КДНиЗП и законного представителя несовершеннолетнего, удовлетворил ходатайство отдела МВД России Сунтарскому району и направил его в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия) сроком на 30 суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.