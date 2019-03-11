В Якутии суд огласил приговор экс-главе

Прокуратура Ленского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего главы муниципального образования «Ярославский наслег». Он признан виновным в совершении 3 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Установлено, что подсудимый, в период осуществления своих полномочий главы муниципального образования, используя свое служебное положение, заключил фиктивные договора с одним из индивидуальных предпринимателей на выполнение работ по уборке снега с крыш жилого фонда, по ремонту жилого фонда и поселковых дорог с. Ярославский, которые фактически не были произведены.

Перечисленные предпринимателю денежные средства были обналичены и впоследствии переданы главе муниципалитета.

Сумма причиненного бюджету ущерба составила свыше 247 тыс. руб.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом личности подсудимого, полного возмещения им причиненного ущерба, суд выслушав мнение государственного обвинителя, приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.