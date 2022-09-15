В Якутии суд обязал мэрию предоставить квартиру собственнику аварийного жилья

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия) отменила решение Якутского городского суда и обязала ОА «город Якутск», а также ГКУ «Дирекция жилищного строительства РС(Я)» предоставить истцу жилое помещение в рамках реализации программы переселение граждан из аварийного жилья.

Судом установлено, что истец в 2016 г. приобрела квартиру в доме, который в 2015 г. распоряжением Окружной администрации признан аварийным и подлежащим сносу, со сроком расселения до 31 декабря 2022 г.

Однако когда пришло время расселения и истец изъявила желание получить новое жилье взамен аварийного, дирекция жилищного строительства, ссылаясь на ч.8.2 ст. 32 Жилищного кодекса РФ отказала предоставить равноценное жилье и предложила ей возмещение в размере 2 115 000 рублей. Свой отказ дирекция мотивировала тем, что квартира приобретена после признания дома аварийным.

Судебная коллегия Верховного Суда Якутии отменила решение Якутского городского суда и отметила, что жилищные права собственника жилья в доме, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, обеспечиваются в порядке, предусмотренном ст. 32 Жилищного кодекса РФ. Между тем, согласно ст. 6 Жилищного кодекса РФ акты жилищного законодательства не имеют обратной силы и применяются к жилищным отношениям, возникшим после введения его в действие. Изменения в федеральный закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда» вступили в законную силу 28 декабря 2019 года.

При таких обстоятельствах судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия) отменила решение суда первой инстанции и обязала ОА «город Якутск» и ГКУ «Дирекция жилищного строительства РС(Я)» предоставить гражданке жилое помещение в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы».