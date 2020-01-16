16.01.2020
12:19
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Судебная хроника

В Якутии суд обязал депутатов предоставить сведения о доходах

Верхоянской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействия коррупции в части предоставления депутатами сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

  Установлено, что тремя депутатами поселкового Совета муниципального образования  «Поселок Батагай» в установленный законом срок не представлены сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Данные сведения ими не представлены также на членов своей семьи,  что является нарушением обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции. 

В связи с этим, прокуратура района обратилась в суд с административным исковым заявлением о возложении на депутатов обязанности представить  данные сведения, в том числе на супругу (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Суд рассмотрел и удовлетворил заявления прокурора в полном объеме.

Кроме того, в представительный орган муниципального образования внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении и контроле прокуратуры района. 

Фото: Из открытых источников.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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