В Якутии суд обязал депутатов предоставить сведения о доходах

Верхоянской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействия коррупции в части предоставления депутатами сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Установлено, что тремя депутатами поселкового Совета муниципального образования «Поселок Батагай» в установленный законом срок не представлены сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Данные сведения ими не представлены также на членов своей семьи, что является нарушением обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.

В связи с этим, прокуратура района обратилась в суд с административным исковым заявлением о возложении на депутатов обязанности представить данные сведения, в том числе на супругу (супруга) и несовершеннолетних детей.

Суд рассмотрел и удовлетворил заявления прокурора в полном объеме.

Кроме того, в представительный орган муниципального образования внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении и контроле прокуратуры района.