В Якутии суд назначил 5 осужденным принудительное лечение

Якутская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях РС(Я) в ходе проверки установила, что 5 осужденных, отбывающие наказание в ФКУ «Лечебно-исправительное учреждение №5 УФСИН России по РС(Я)», страдающие активной формой туберкулеза, вопреки требованиям ст. 13 Федерального закона от 18.06.2001 №77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», уклоняются от назначенного лечения, отказываясь от приема лекарственных средств и прохождения лечебных процедур.

По результатам проверки прокуратурой в интересах неопределенного круга лиц в суд направлены заявления о недобровольной госпитализации 5 осужденных и возложении на них обязанности пройти курс лечения.

Якутским городским судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решения вступили в законную силу, их исполнение находится на контроле прокуратуры.