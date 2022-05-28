В Якутии суд наказал за распространение в Телеграме видео допроса военнопленных

Сотрудники УФСБ по Якутии, а также МВД РС(Я) установили активного читателя якутского Telegram-канала и возбудили в отношени него дело об административном правонарушении за распространение видеороликов, дискредитирующих Вооруженные силы РФ, сообщает SakhaNews.

Верховный суд республики 17 мая признал законным решение Нерюнгринского городского суда о привлечении гр.Шестакова к административной ответственности в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ.

Как установили правоохранительные органы и суд, данный гражданин, являясь читателем Telegram-канала «Nerulife.ru», 6 марта оставил под ник-неймом «Капитан Тома Санкара» комментарии к публикации о гибели на Украине военнослужащего из Якутии, а именно опубликовал около 16-ти видеозаписей и фотографий, на которых фиксируются проведение опросов военнопленных Вооруженных сил РФ методами, противоречащими принципу гуманности.

Вину в суде Шестаков не признал, пояснив, что видеоролики он разместил в комментариях с целью поделиться информацией с участниками группы Telegram-канала, и они были пересланы из другого канала. Кроме того, он заявил в суде, что Вооруженные силы РФ могут подвергаться критике, а содержащиеся на видеороликах допросы военнопленных с нарушением принципов гуманности не могут дискредитировать Вооруженные силы РФ, а, наоборот, дискредитируют тех, кто эти допросы осуществляет.

Однако суд не согласился с такой позицией, отметив, что Шестаков, являясь совершеннолетним и дееспособным лицом, ознакомился с содержанием видеофайлов, и только после этого совершил публичные действия по их распространению, понимая, что распространяет информацию дискредитирующего характера в отношении Вооруженных сил РФ, то есть осознавал противоправный характер своих действий.

Подробнее на SakhaNews.