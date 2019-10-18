В Якутии стукнули стоящую машину

17 октября, около 7 часов 50 минут, водитель 1968 г.р., управляя транспортным средством «Toyota Rush», двигаясь со стороны мкр. Убоян по ул. Комсомольская возле дома 107 г.Нюрба, совершил наезд на стоящую автомашину «УАЗ- 315195», в результате чего пожилая женщина 1944 г.р., которая в момент наезда совершала посадку на «УАЗ», в следствие чего пенсионерка упала и получила закрытый перелом лучевидной кости справа без смещения. Ей назначено амбулаторное лечение.

Со слов водителя «Тойота» следует, что не успел затормозить. Причина на автомашине установлены — шины не по сезону, а именно летние. А водитель «УАЗ» обьясняет, что остановился на проезжей части дороги, чтобы осуществить посадку пассажира.

По факту ДТП проводится проверка.

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Госавтоинспекция республики информирует о том, что в связи с перепадами температуры воздуха и выпадения осадков в виде снега и дождя, рекомендует владельцам транспортных средств (тем кто еще не заменил) обеспечить замену летних шин на зимние, что позволит обеспечить безопасное движение транспортных средств. Также предлагает водителям, соблюдать правила дорожного движения, в том числе исключить факты превышения установленного скоростного режима и соблюдать дистанцию при движении. Особую осторожность соблюдать при проезде через пешеходные переходы!