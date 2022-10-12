В Якутии студенты из семей военнослужащих получат специальную стипендию

Студентам-членам семей военнослужащих будет назначена специальная стипендия в размере 5607 рублей в месяц. Также студенты вузов и учреждений среднего профессионального образования могут претендовать на приоритетное заключение договора о целевом обучении.

По указу главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА установлены меры поддержки семей мобилизованных и добровольцев-контрактников. Также по поручению Ил Дархана максимально упрощен процесс подачи заявлений на меры поддержки.

Для получения стипендии необходимо подать заявление в офис МФЦ. Для получения стипендии следует представить данные, подтверждающие родство, регистрацию по месту жительства и текущий статус обучающегося.

«В МФЦ будет установлено родство с военнослужащим. Также мы запросим у образовательной организации статус студента, то есть подтверждение об активном статусе студента. Эта стипендия будет дополнительной. Например, если студент не получает академическую стипендию, то он всё равно получит специальную стипендию», – пояснил первый заместитель министра образования и науки Якутии Михаил Присяжный.

Также студенты, проживающие в Якутии, получат право на заключение договора о целевом обучении в приоритетном порядке.

Меры поддержки распространяются на семьи мобилизованных, военнослужащих и добровольцев, принимающих с 24 февраля 2022 года участие в выполнении специальных военных задач в составе Вооруженных Сил Российской Федерации. Напомним, с 5 октября 2022 года начался прием заявлений на получение дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих.