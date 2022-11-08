В Якутии студенты из семей военнослужащих получат дополнительную стипендию

В Якутии дополнительную стипендию в размере 5607 рублей могут получить студенты средних специальных и высших учебных заведений – члены семей военнослужащих. На данный момент ведётся приём заявлений, сообщил зампред правительства республики Сергей Местников в ходе брифинга.

Процесс подачи заявлений максимально упрощён. При этом получить выплату могут не только студенты, обучающиеся на территории региона, но и за его пределами. Первые выплаты получили уже 30 человек. Кроме того, студенты из семей военнослужащих могут перевестись с платного обучения на целевые места, финансируемые из бюджета республики. Также в Якутии ведётся контроль и мониторинг организации бесплатного питания для школьников, освобождения от родительского взноса в дошкольных учреждениях. В ноябре и декабре организованы смены для детей из семей военнослужащих со всей республики в Центре отдыха и оздоровления «Сосновый бор» Якутска и образовательно-оздоровительном центре «Сир уустара» села Кемпендяй Сунтарского улуса.