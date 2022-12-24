24.12.2022
14:55
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Якутия

В Якутии студенты из семей участников спецоперации получат повышенные стипендии

В Якутии повышенные стипендии назначены более 260 студентам из семей участников СВО. «На сегодняшний день 263 студента из семей участников специальной военной операции ежемесячно получают повышенную стипендию в размере 5 607 рублей. 185 из них – это студенты техникумов и колледжей, 78 – студенты государственных и коммерческих вузов», – сообщил заместитель министра образования и науки региона Михаил Присяжный.

Напомним, повышенные стипендии вне зависимости от успеваемости студента выплачиваются по указу главы Якутии Айсена Николаева «О мерах поддержки семей военнослужащих». Для назначения стипендии достаточно подать заявление в офисах МФЦ либо направить его электронно на портале государственных и муниципальных услуг e-yakutia.ru.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)

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