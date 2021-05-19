В Якутии студентка университета с подругой обвиняются в уголовных преступлениях

Якутская транспортная прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух местных жительниц. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, в январе 2020 года обвиняемые, одна из которых является студенткой выпускного курса университета, желая получить быстрый заработок, вступили в состав организованной преступной группы, занимающейся сбытом синтетических наркотических средств. В их обязанности входило с использованием программы шифрованной связи «Telegram» осуществлять продажу наркотиков путем их распространения в «тайниках – закладках» на территории г. Якутска.

В сентябре 2020 года женщины получили от неустановленных следствием лиц посылку с наркотическими средствами массой свыше 840 грамм. В квартире одной из них с помощью весов расфасовали товар для последующего сбыта. Однако 16.10.2020 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при попытке сбыта наркотиков через «тайники-закладки» были задержаны сотрудниками транспортной полиции. После чего по месту жительства одной из обвиняемых обнаружены и изъяты наркотические средства весом более 700 грамм. Таким образом, у обвиняемых изъято синтетических наркотических средств общей массой более 1,5 кг.

Предварительное расследование по уголовным делам проводилось следственным отделом Северо-Восточного Линейного управления МВД России на транспорте. Уголовные дела направлены в Якутский городской суд для рассмотрения по существу. В результате заключенных с обвиняемыми досудебных соглашений о сотрудничестве установлены еще два участника организованной преступной группы, в отношении которых возбуждены и расследуются уголовные дела. Кроме того, изъяты наркотические средства массой более 900 грамм.