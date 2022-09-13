В Якутии студента обокрал его 21-летний друг

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району с заявлением о краже обратился студент одного из учебных заведений города. Молодой человек сообщил, что неизвестные похитили из его комнаты 15 тысяч рублей.

В ходе оперативно – разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 21–летний друг потерпевшего.

По данным следствия, подозреваемый, заведомо зная, что приятель в свободное от учебы время подрабатывает и копит деньги, из корыстных побуждений решил совершить кражу. Улучив подходящий момент, он тайно похитил из шкафа 15 тысяч рублей. В настоящее время ущерб полностью возмещен.

Возбуждено уголовное дело по п «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.