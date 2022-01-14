В Якутии студент, рискуя жизнью, спас человека

Сегодня, 14 января 2022 года, в Службе спасения Якутии молодому парню из Жиганского района, спасшему жизнь мужчине, провалившегося под лед вручили почетную грамоту за мужество, смелость и решительность, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья.

Героем оказался 22-летний студент третьего курса Усть-Алданского техникума Павел Владимиров, обучающийся по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях».

11 ноября он с братом и дядей поехал на рыбалку. Когда подъезжали к речке, вдали увидели человека, идущего по льду. Через некоторое время Павел заметил, что он вдруг пропал из поля зрения. Присмотревшись увидел, что из воды видна только его голова и правая рука. На „Буране“ подъехал поближе. Потом подполз к нему, схватил за куртку и вытащил из воды, после чего мужчину отогрели в охотничьей избушке у реки.

«Самоотверженность и смелость юноши, который, рискуя собственной жизнью, уберег от смерти своего земляка, являются образцом для подражания подрастающему поколению. Своим поступком Павел Владимиров показал, что такие качества, как готовность жертвовать собой ради спасения жизней других, неравнодушие к чужой беде всегда будут являться примером гражданского долга и бескорыстной помощи людям», – прокомментировали в Республиканской Службе спасения.

Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС (Я) благодарит Павла Владимирова за проявленный героизм, скоординированные и оперативные действия. И также напоминаем жителям Якутии:

Уважаемые граждане!

Безопасное пребывание на льду возможно только при соблюдении следующих условий:

Безопасная толщина льда для передвижений одного человека – не менее 7 см.

Безопасная толщина льда для совершения пешей переправы – 15 см и более.

Безопасная толщина льда для проезда автомобилей – не менее 30 см.

Помните, что, соблюдая меры предосторожности на льду, Вы сохраните свою жизнь и поможете сохранить жизнь ваших близких!