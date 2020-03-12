В Якутии студент целый год вымогал деньги у однокурсников

Группой дознания отдела МВД России по Мегино-Кангаласскому району Якутии возбуждены четыре уголовных дела в отношении 19-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». В настоящее время они соединены в одно производство.

В ходе организованных оперативно-розыскных мероприятий участковыми уполномоченными полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Мегино-Кангаласскому району злоумышленник был установлен.

Полицейские выяснили, что подозреваемый, являясь студентом одного из средних учебных заведений, в период с февраля 2019 по февраль 2020 года под угрозой физического насилия требовал у своих однокурсников часть их стипендии ежемесячно в размере 1 000 рублей. Также установлено, что у одного из потерпевших подозреваемый вымогал его мобильный телефон. Испугавшись за свое здоровье, потерпевшие перечисляли на счет вымогателя или отдавали ему деньги наличными, в том числе и сотовый телефон.

Общая сумма ущерба составила около 37 000 рублей.

В настоящее время установлена причастность подозреваемого к четырем преступным эпизодам. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается.