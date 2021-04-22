В Якутии строят современное здание психоневрологического дома-интерната

В селе Сосновка Вилюйского улуса генподрядчик ООО «Кинг-95» завершает строительство объекта «Спальный корпус Вилюйского психоневрологического дома-интерната им. Кэтти Марсден» на 150 мест». Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Демография» и входящего в его состав регионального проекта «Старшее поколение».

Строительная готовность объекта составляет 94%. Завершается внутренняя отделка, после чего к работам по оформлению помещений приступят дизайнеры. Специалисты провели пуско-наладочные работы охранно-пожарной, электромонтажной систем и локально-вычислительных сетей. Настроены системы вентиляции и дымоудаления, а также произведен монтаж лифтового оборудования. На сегодняшний день строители завершают работы по устройству внутренних и наружных инженерных сетей. В рамках 2 этапа производится снос старого спального корпуса психоневрологического дома-интерната. На его месте для проживающих будет произведено озеленение. Прилегающая территория будет полностью благоустроена, построят беседки, установят скамейки. Также соорудят спортивную площадку, зону отдыха и обустроят подъездные пути к учреждению.

Специалисты ГКУ «Служба государственного заказчика РС(Я)» осуществляют еженедельный строительный контроль.

Новый спальный корпус будет сдан в эксплуатацию этой осенью. В 3-х этажном каменном здании общей площадью 4 785,90 кв. метров будут постоянно проживать ограниченно трудоспособные и нетрудоспособные лица старшего возраста и инвалиды, нуждающиеся в постоянном уходе и наблюдении специалистов.

Спальный корпус включает в себя необходимый состав помещений медицинского обслуживания и отдыха, а также ряд вспомогательных помещений.