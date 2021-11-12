В Якутии строят самый крупный центр для отдыха детей

Круглогодичный центр отдыха и оздоровления детей «Полярная звезда» должен быть достроен до конца 2022 года. Центр станет ключевым объектом дополнительного образования республики.

Глава Якутии Айсен Николаев и председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов 12 ноября побывали на строительной площадке в посёлке Старая Табага, туристско-рекреационного кластера «Северная мозаика».

Айсен Николаев отметил, что для республики важно решать не только первоочередные задачи в области здравоохранения, повышения уровня и качества жизни людей, но и строить стратегические планы, заботиться о будущих поколениях.

«С появлением круглогодичного центра «Полярная звезда» в республике будет создана современная инфраструктура для всестороннего развития, отдыха и оздоровления детей. В будущем на базе центра планируется создание Дальневосточного оператора детского отдыха», — сообщил глава региона.

Строительство объекта продолжится с финансовым участием банка «Открытие». Изучив все обстоятельства, глава республики Айсен Николаев на совещании с председателем правления банка Михаилом Задорновым договорились, что объект будет введен до конца 2022 года.

«Мы готовы участвовать в софинансировании крупных инфраструктурных проектов, реализуемых на территории республики. В частности, банк готов софинансировать строительство современного круглогодичного детского центра «Полярная звезда». Средства поступят по линии грантовой поддержки Фонда развития Дальнего Востока, регионального бюджета и со стороны банка «Открытие». Я уверен, что строительство важного для системы образования региона объекта, будет завершено к концу 2022 года», — прокомментировал Михаил Задорнов.

В настоящее время на строительной площадке полностью завершена установка свайного поля под всеми корпусами и вспомогательными сооружениями, для термостабилизации грунтов произведены монтаж и заправка сезонных охлаждающих устройств, завершены работы по заливке цокольных плит перекрытия на 1, 2, 4 и 5-го корпусов. Строительная готовность объекта составляет 30%.

«Полярная звезда» станет центральным и самым крупным объектом в системе дополнительного образования Якутии и всего макрорегиона. Создаст современные условия для развития, обучения, отдыха и оздоровления детей, создаст новые рабочие места в сфере общего и дополнительного образования, здравоохранения, физической культуры и спорта.