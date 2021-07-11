В Якутии строится беспрецедентное количество объектов здравоохранения

Глава Якутии Айсен Николаев провел выездное заседание оперативного штаба по координации строительства и реконструкции объектов, реализуемых в рамках национальных проектов и государственных программ республики.

В ходе работы рассмотрен ход строительства кардиососудистого центра, онкоцентра, а также объектов по программе модернизации первичного звена здравоохранения.



Руководитель республики отметил, что сегодня в здравоохранении республики строится беспрецедентное количество объектов. Особое место среди них занимает кардиососудистый центр. Подобные учреждения не строились в Якутии с 1992 года, когда был построен Национальный центр медицины. Кардиососудистый центр будет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием и практиковать новейшие подходы к лечению. Уже в декабре 2021 года учреждение должно начать работу. Объект строится в рамках единой субсидии Минвостокразвития РФ.

Глава заострил внимание на том, что не должно быть допущено никаких отставаний от графика работы. Необходимо обеспечить пожарную безопасность здания, проработать вопрос строительства подъездной дороги, а также рассмотреть возможность увеличения числа рабочих на объекте.

Другая важная задача — кадровое обеспечение. В августе, когда начнется поставка высокотехнологичного оборудования, должны быть сформированы команды специалистов, которые будут принимать его и в дальнейшем работать на нем.

Общая площадь строящегося онкоцентра со стационаром на 180 коек и поликлиникой на 210 посещений составляет в более 25 тысяч кв. метров. Строительство объекта финансируется в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», а также государственной программы республики «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы». Ввод объекта запланирован на 2023 год. Ил Дархан в очередной раз напомнил, что учреждение должно быть оснащено самым современным оборудованием, которое будет способствовать ранней диагностике, а также оказывать медицинскую помощь на самом высоком уровне, спасать жизни людей.

Айсен Николаев потребовал усилить контроль за ходом работ на данных объектах.

Также на заседании оперативного штаба рассмотрены вопросы строительства больничного комплекса на 45 коек с поликлиникой на 104 посещения в смену в Усть-Мае, поликлиники на 200 посещений в смену Таттинской ЦРБ, второй очереди больничного комплекса в Чурапче, больничного комплекса на 73 койки в городе Вилюйске, больничного комплекса на 22 койки с поликлиникой на 104 посещения в смену в Хонуу.



