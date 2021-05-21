21.05.2021
10:10
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Происшествия

В Якутии стремительно увеличилось количество пожаров

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки возникло 10 природных пожаров на общей площади пройденной огнем с начала наблюдения 11107 га, из них в зоне контроля расположено 5 очагов. Пожары возникли на территории Усть-Майского, Усть-Алданского, Нюрбинского, Верхневилюйского, Верхоянского, Эвено-Бытантайского, Томпонского районов и г. Якутск.

          На тушение лесных пожаров привлекалось 72 человека и 6 единиц техники. За сутки было задействовано 8 патрульно-контрольных групп, в количестве 38 человек. По результатам работы патрульно-контрольных групп, составлено 5 протоколов об административном правонарушении и проинструктировано о мерах пожарной безопасности 81 человек.

          «За сутки количество пожаров увеличилось на 10 очагов. На удалении до 5-10 км от населенных пунктов пожаров нет. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов. Дознавателями территориальных подразделений надзорной деятельности совместно с работниками лесничеств и сотрудниками МВД проводится работа по установлению лиц, причастных к возникновению природных пожаров.», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Фото: из архива ГУ МЧС России по РС (Я)
Источник: Рахматулина Ксения, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).
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