В Якутии стремительно увеличилось количество пожаров

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки возникло 10 природных пожаров на общей площади пройденной огнем с начала наблюдения 11107 га, из них в зоне контроля расположено 5 очагов. Пожары возникли на территории Усть-Майского, Усть-Алданского, Нюрбинского, Верхневилюйского, Верхоянского, Эвено-Бытантайского, Томпонского районов и г. Якутск.

На тушение лесных пожаров привлекалось 72 человека и 6 единиц техники. За сутки было задействовано 8 патрульно-контрольных групп, в количестве 38 человек. По результатам работы патрульно-контрольных групп, составлено 5 протоколов об административном правонарушении и проинструктировано о мерах пожарной безопасности 81 человек.