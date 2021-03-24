24.03.2021
14:29
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Происшествия

В Якутии страшный пожар унес жизнь

24 марта в 13:34 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном жилом доме на ул. Уваровского в с. Жиганск Жиганского района.

На момент прибытия пожарного подразделения, через шесть минут, в одной из квартир был густой черный дым. С места пожара были эвакуированы два человека, один из них без признаков жизни.

На данный момент силами и средствами Государственной противопожарной службы РС (Я) в количестве 20 человек и 3 единиц техники производится тушение пожара.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Государственной противопожарной службы РС (Я)
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