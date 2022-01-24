В Якутии страховой агент присвоил более миллиона «клиентских денег»

Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Усть-Алданскому району получили информацию о том, что в результате ревизии в одном из страховых компаний выявлена недостача крупной суммы денег.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к совершению противоправного деяния страхового агента — 40-летнего местного жителя.

Оперативники выяснили, что подозреваемый, с июля по октябрь 2021 года присваивал денежные средства, полученные от клиентов в качестве страховых взносов и премий. Злоумышленник не вносил деньги на счёт организации, распоряжаясь ими по своему усмотрению.

Общая сумма ущерба, причиненная компании, составила более 1,1 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Расследование продолжается.