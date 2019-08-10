В Якутии столкнулись два мотоциклиста

Оба молоды, не имеют водительских прав, не поставили на учет своих «железных коней» и ездят без мотошлемов. Но один был трезв и без пассажиров, а другой пьян и со спутницей, которая в результате ДТП лишилась зубов.

10 августа около часу ночи в дежурную часть ОМВД России по Усть-Алданскому району поступило сообщение о том, что по улице Ленина села Борогонцы возле кинотеатра «Еркен» произошло ДТП с участием двух мотоциклистов.

В ходе проверки установлено, что на улице Ленина возле дома №43 села Борогонцы 19-летний мотоциклист, управляя мотоциклом марки «Регул Мота SK 150-6» без государственных регистрационных знаков, не имея водительского удостоверения, совершил столкновение с мотоциклом «Судзуки Бандит» без государственных регистрационных знаков под управлением 20-летнего мотоциклиста, также не имеющим водительское удостоверение.

В результате ДТП мотоциклист «Судзуки» с открытым осколочным переломом костей голени справа госпитализирован в хирургическое отделение больницы села Борогонцы. В момент ДТП был без мотошлема, без пассажира.

Мотоциклист «Регул» получил лишь ссадины правого виска и уха, оказана разовая медицинская помощь, а вот не повезло его пассажирка, девушка19 лет, сломала два передних зуба. Пара каталась без мотошлема.

Мотоциклист «Регул», как показало освидетельствование, находился в состоянии опьянения — 0,532 мг/ л.

У мотоциклиста «Судзуки Бандит» состояние опьянения не установлено, сообщили ЯСИА в УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).