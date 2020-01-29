В Якутии столкнулись два грузовика: есть пострадавшие

28 января в 16 часов 10 минут дня в дежурную часть ОМВД России по Ленскому району Якутии поступило сообщение о том, что на технологическом проезде Чаяндинское произошло ДТП с пострадавшими.

По предварительным данным установлено, что 28 января в 14 часов 45 минут на 110 километре технологической дороги «Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения» водитель 1976 г.р., управляя транспортным средством «НЕФАЗ 4208-34» в кабине, которого находились два пассажира, не учел дорожные и метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, дистанцию до осуществляющего впереди поворот налево в попутном направлении автомобиля «Мерседес — Бенц Актрос» под управлением водителя 1989 г.р., в результате чего произошло столкновение двух большегрузов.

В результате ДТП различные переломы получили три человека с автомобиля «НЕФАЗ»: водитель и два пассажира — мужчины 1981г.р. и 1980 г.р. доставлены на попутном транспорте в Ленскую ЦРБ, госпитализированы.

Водитель транспортного средства «НЕФАЗ» имеет общий водительский стаж с 1998 г., имеет водительское удостоверение от 2011 г. по категориям «В,С,D,СЕ». К административной ответственности по линии ГИБДД не привлекался.

Водитель транспортного средства «Мерседес — Бенц Актрос» имеет водительское удостоверение от 2019 г. по категории «В,В1,C,С1». К административной ответственности привлекался в прошлом году два раза по ч.1 ст.12.37 КоАП РФ (за несоблюдение требований об обязательном страховании).

Проведенное медосвидетельствование не выявило у обоих водителей факта употребления алкогольных напитков.

Все были пристегнуты ремнями безопасности.

Местом ДТП является прямой участок технологической дороги «Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения», данная дорога является строящимся объектом, в эксплуатацию не принята. Покрытие проезжей части: железобетонное со снежным накатом, обработанная противогололедным материалом, светлое время суток.

По факту ДТП проводится административное расследование.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно собранными при управлении автомобилем, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость!

Большинство водителей измеряет безопасную дистанцию «на глаз». Но длина безопасной дистанции не должна зависеть от субъективного восприятия расстояния у конкретного водителя.

Поэтому очень важно знать правила расчета безопасной дистанции в секундах. Ведь, на дороге каждая секунда имеет огромную ценность. Согласно многочисленным исследованиям, безопасная дистанция при любой скорости составляет три секунды — именно столько требуется водителю, чтобы среагировать и затормозить или успешно избежать столкновения.

Помните об этом, будьте аккуратны и внимательны за рулем!