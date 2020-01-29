29.01.2020
11:36
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Происшествия

В Якутии столкнулись два грузовика: есть пострадавшие

28 января  в  16 часов 10 минут  дня   в  дежурную  часть ОМВД России по Ленскому району Якутии поступило сообщение о том, что на технологическом проезде  Чаяндинское  произошло ДТП с пострадавшими. 

По предварительным данным  установлено, что 28 января  в 14  часов 45 минут на 110 километре технологической дороги «Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения» водитель 1976 г.р., управляя транспортным средством  «НЕФАЗ  4208-34»  в  кабине, которого находились два  пассажира,  не  учел  дорожные и  метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, дистанцию  до осуществляющего впереди поворот налево в попутном направлении автомобиля  «Мерседес — Бенц Актрос» под управлением водителя 1989 г.р., в результате чего произошло столкновение двух большегрузов.

В результате ДТП различные переломы  получили  три человека с автомобиля «НЕФАЗ»:  водитель   и  два пассажира — мужчины 1981г.р. и 1980 г.р. доставлены на попутном транспорте в Ленскую ЦРБ,  госпитализированы.

Водитель транспортного средства «НЕФАЗ»  имеет общий водительский стаж с 1998 г., имеет водительское удостоверение от 2011 г. по категориям  «В,С,D,СЕ». К административной ответственности по линии ГИБДД не привлекался.

Водитель транспортного средства «Мерседес — Бенц Актрос» имеет водительское удостоверение от  2019 г. по  категории  «В,В1,C,С1».  К административной  ответственности  привлекался в прошлом году два раза по ч.1 ст.12.37 КоАП РФ (за несоблюдение требований об обязательном страховании).  

Проведенное медосвидетельствование не выявило у  обоих водителей   факта употребления алкогольных напитков.

Все были пристегнуты ремнями  безопасности.

Местом ДТП является прямой участок технологической дороги «Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения»,  данная дорога является строящимся объектом, в эксплуатацию не принята. Покрытие проезжей части: железобетонное со снежным накатом, обработанная противогололедным  материалом,  светлое время суток. 

По факту ДТП  проводится административное  расследование.

Госавтоинспекция призывает водителей  быть предельно собранными  при управлении автомобилем,  соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость!

Большинство водителей измеряет безопасную дистанцию «на глаз». Но длина безопасной дистанции не должна зависеть от субъективного восприятия расстояния у конкретного водителя.

Поэтому очень важно знать правила расчета безопасной дистанции в секундах. Ведь, на дороге каждая секунда имеет огромную ценность. Согласно многочисленным исследованиям, безопасная дистанция при любой скорости составляет три секунды — именно столько требуется водителю, чтобы среагировать и затормозить или успешно избежать столкновения.       

Помните об этом, будьте аккуратны и внимательны за рулем!

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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