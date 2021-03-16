В Якутии стерхи под угрозой исчезновения

Глобальное изменение климата привело к сокращению участков гнездования стерхов в северо-восточных тундрах на севере республики, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.

«Анализ топокарт и спутниковых фотоснимков национального парка „Кыталык“ в Аллаиховском показал увеличение площадей озер и сокращение пригодных гнездовых участков стерха, что может быть обусловлено изменением климата», — сообщил ТАСС заведующий лабораторией зоологических исследований Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Николай Гермогенов.

Стерхи прилетают в якутскую тундру в конце мая. Для гнездования они выбирают обводненные и низкие места. Воспроизводство популяции может пострадать из-за непредсказуемости погоды по годам и ее сезонной неустойчивостью, особенно в период начала гнездования.

«При отрицательной температуре воздуха в первой декаде июня прирост популяции наиболее низок, а с учетом смертности молодых особей в течение первого года жизни — практически может быть сведен к нулю», — добавил орнитолог.

Угрозы существуют и в гнездовом ареале. Потенциальными конкурентами за гнездовые и кормовые ресурсы, по данным якутских ученых, являются малый лебедь и канадский журавль. По словам ученых, естественных врагов у стерха в гнездовом ареале практически нет. Исключение представляли бурые медведи, заходившие в тундру за стадами диких оленей.

В Якутии создана обширная сеть территориальной охраны не только стерхов, но и других редких и исчезающих видов птиц. В отдаленных уголках якутской тундры для защиты птиц образовано 19 особо охраняемых природных территорий, в разные годы организованных в тундре на местах его гнездования и в таежной зоне на путях интенсивных транзитных миграций.

Наиболее значимым является созданный в декабре 2019 года на базе государственного природного заказника «Кыталык» одноименный национальный парк. Именно в нем сосредоточена значительная часть популяции стерха.