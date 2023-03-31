В Якутии стартуют IV Игры народов Севера республики

IV Игры народов Севера Якутии пройдут с 31 марта по 2 апреля в селе Батагай-Алыта Эвено-Бытантайского национального района республики.

«Президент страны Владимир Владимирович Путин отметил, что сила России – в свободном развитии всех народов, в многообразии, гармонии культур, языков, традиций. В Якутии веками складывалась культура многих народов. Сберечь народы – это прежде всего, сберечь и развивать их культурное наследие», – отметил глава Якутии Айсен Николаев.

В рамках игр будут проведены гонки на оленьих упряжках на дистанции 1, 5, 10 км (ветераны, мужчины, женщины, юноши, девушки) и абсолютное первенство по гонкам на оленьих упряжках на 10 км. В программу соревнований включены прыжки через нарты (мужчины, юноши), метание аркана (девушки, женщины, юноши, мужчины), комбинированная эстафета. Вне зачёта будут проведены состязания по буксировке лыжника на оленях, северной борьбе и открытый турнир по быстрым нартам «Аин туркил» среди юношей и девушек среднего, старшего школьного возраста.

В рамках культурной программы в Эвено-Бытантайском национальном улусе состоятся торжественное открытие республиканского фестиваля эвенского языка и культуры, республиканский конкурс запевал «Ьээдьэ», республиканский конкурс «Украшение оленьих упряжек», республиканский конкурс «Семья года» в номинации «Кочевая семья-2023», книжная выставка по произведениям местных авторов «Хотугу дойдубун хоһуйабын, киэн туттабын», круглый стол на тему «Возрождение, сохранение и развитие родного эвенского языка и культуры».

Кроме этого, будут организованы костюмированный парад коренных народностей РС (Я), улусная выставка декоративно прикладного искусства детей «Мир Севера глазами детей», выставка-ярмарка коворкинг Центра «Һэчэ», презентация книги к 30-летию образцового детского коллектива РФ, этно-фольклорного ансамбля «Аянесса», республиканский смотр-конкурс декоративно-прикладного творчества «Миргилан», республиканский конкурс северной песни «Арктика дылганни» («Голос Арктики») памяти З.П. Никулиной.