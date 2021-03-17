В Якутии стартует XX цирковой фестиваль «Мамонтёнок-2021»

Государственный цирк Якутии имени Марфы и Сергея Расторгуевых объявляет о проведении с 1 по 17 апреля 2021 г. XX республиканского дистанционного циркового фестиваля «Мамонтёнок-2021», посвященного Году здоровья в РС(Я), развитию циркового искусства Якутии и пропаганде здорового образа жизни молодого поколения.

К участию в фестивале приглашаются цирковые студии, сольные номера, коллективы, любительские студии в возрасте от 3 до 25 лет в следующих жанрах:

Акробатика, гимнастика, эквилибристика; Дрессура; Жонглирование; Пантомима; Клоунада, Пародия, Комическая сценка; Иллюзия.

Программа фестиваля:

1-12 апреля – регистрация участников фестиваля-конкурса;

14-16 апреля – конкурсные дни, работа жюри;

17 апреля – итоги.

Положение, результаты и иные сведения конкурса будут размещены в сети Instagram sakhadiamondcircus и на официальном сайте diamond-circus.ru.

Требования к работам:

Каждый номер должен быть продолжительностью не более 3 минут.

Стоимость участия в фестивале: 500 рублей с каждого участника.

В групповых номерах свыше 6 человек с каждого — по 200 рублей.

Видео не должно содержать элементы монтажа.

Отправляя домашнее видео на конкурс, Участник конкурса подтверждает свое согласие на обнародование и публичный показ видео, присланного для участия в конкурсе.

Для участия необходимо предоставить заявку и конкурсное видео по приложению WhatsApp. В каждом жанре отдельный куратор.

Акробатика, гимнастика, эквилибристика – 8-914-106-25-27 (куратор: Туяра Федорова); Дрессура — 8-914-106-25-27 (куратор: Туяра Федорова); Жонглирование — 8-914-175-87-47 (куратор: Аграфена Татарова); Пантомима — 8-914-175-87-47 (куратор: Аграфена Татарова); Клоунада, Пародия, Комическая сценка — 8-914-293-25-70 (куратор: Анастасия Тимофеева); Иллюзия — 8-914-293-25-70 (куратор: Анастасия Тимофеева).

Награждения

Все участники отмечаются дипломами «Участник конкурса». Дипломы будут отправлены каждому по указанной электронной почте.

Членами жюри участникам присуждаются звания: лауреаты I, II и III степени и гран-при дистанционного фестиваля-конкурса. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными призами.