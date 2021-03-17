В Якутии стартует XX цирковой фестиваль «Мамонтёнок-2021»
Государственный цирк Якутии имени Марфы и Сергея Расторгуевых объявляет о проведении с 1 по 17 апреля 2021 г. XX республиканского дистанционного циркового фестиваля «Мамонтёнок-2021», посвященного Году здоровья в РС(Я), развитию циркового искусства Якутии и пропаганде здорового образа жизни молодого поколения.
К участию в фестивале приглашаются цирковые студии, сольные номера, коллективы, любительские студии в возрасте от 3 до 25 лет в следующих жанрах:
- Акробатика, гимнастика, эквилибристика;
- Дрессура;
- Жонглирование;
- Пантомима;
- Клоунада, Пародия, Комическая сценка;
- Иллюзия.
Программа фестиваля:
1-12 апреля – регистрация участников фестиваля-конкурса;
14-16 апреля – конкурсные дни, работа жюри;
17 апреля – итоги.
Положение, результаты и иные сведения конкурса будут размещены в сети Instagram sakhadiamondcircus и на официальном сайте diamond-circus.ru.
Требования к работам:
Каждый номер должен быть продолжительностью не более 3 минут.
Стоимость участия в фестивале: 500 рублей с каждого участника.
В групповых номерах свыше 6 человек с каждого — по 200 рублей.
Видео не должно содержать элементы монтажа.
Отправляя домашнее видео на конкурс, Участник конкурса подтверждает свое согласие на обнародование и публичный показ видео, присланного для участия в конкурсе.
Для участия необходимо предоставить заявку и конкурсное видео по приложению WhatsApp. В каждом жанре отдельный куратор.
- Акробатика, гимнастика, эквилибристика – 8-914-106-25-27 (куратор: Туяра Федорова);
- Дрессура — 8-914-106-25-27 (куратор: Туяра Федорова);
- Жонглирование — 8-914-175-87-47 (куратор: Аграфена Татарова);
- Пантомима — 8-914-175-87-47 (куратор: Аграфена Татарова);
- Клоунада, Пародия, Комическая сценка — 8-914-293-25-70 (куратор: Анастасия Тимофеева);
- Иллюзия — 8-914-293-25-70 (куратор: Анастасия Тимофеева).
Награждения
Все участники отмечаются дипломами «Участник конкурса». Дипломы будут отправлены каждому по указанной электронной почте.
Членами жюри участникам присуждаются звания: лауреаты I, II и III степени и гран-при дистанционного фестиваля-конкурса. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными призами.
+7 (999) 174-67-82