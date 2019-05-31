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В Якутии стартует XII Международный летний институт
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Водолазный костюм для… капитана
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На фирменных заправках «ЯТЭК» — «Питстарт» снова в деле!
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В Якутске грядут «Фанфары земли Олонхо»
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Якутскэнерго проводит акцию для добросовестных потребителей «Удачный платеж»
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Предложения профсоюзов Якутии включены в резолюцию X Съезда ФНПР
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С железнодорожного вокзала в Нижнем Бестяхе до Якутска будут курсировать автобусы
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Мошенничество в авиакомпании «Якутия»? Идет следствие
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В Вилюйском районе продолжают убирать космический мусор
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Двое детей на велосипедах стали жертвами ДТП
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Высшая школа музыки посетила Японию
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«ЕР» выступила за создание Фонда защиты и поддержки обманутых дольщиков «Дом.Якутия»
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1 июня в Якутске на 40 минут перекроют движение по центру
31.05.2019, 14:10
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1 июня в Якутске во время «Зеленого марафона» перекроют улицы
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5 июня – Общереспубликанский день приема граждан
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В Якутии любитель выпить за рулем на 3 раз получил реальный срок
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Большие надежды Ил Дархана
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Якутскэнерго: стартует акция «Погаси долги без пени!»
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ВШМ Якутии приглашает на прослушивания
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Якутия
Коллекционеры Якутии соберутся на съезде
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Экстра
Ужасная трагедия в Якутии
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Происшествия
«Кэшбэк» — новая уловка мошенников
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АЭБ вручил транспортные карты волонтерам цифрового вещания
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В Якутии внедрят план профессиональных стандартов
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Железные дороги Якутии готовятся к историческому событию
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В Якутии санитарка защитила свои права
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Названы сроки открытия понтонных мостов на трассе Вилюй
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Преступление совершено в отдаленной школе Якутии
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Происшествия
Полиция разыскивает мужчину. Может представляться женщиной
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Власти Якутии пообещали трудоустроить выпускников
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Культура & Образование
31 мая 2019, 16:30
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В Якутии стартует XII Международный летний институт

Внедрение в школах и дошкольных образовательных организациях новых методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения — ключевые цели нацпроекта «Образование».

Летние институты – международный образовательный проект, продолжающийся уже двенадцатый год в республике. Ежегодно в них обучаются более 500 слушателей из всех уголков нашей необъятной республики. Институт носит междисциплинарный характер.

Мероприятия и курсы будут посвящены актуальнейшим проблемам образовательной политики страны и направлены на создание условий для овладения личностными, социальными и гражданскими компетенциями, необходимыми педагогам для творческой самореализации, самоопределения в современном обществе, создания условий для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий.

Согласно плану АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского-II» с 17 по 28 июня 2019 г. состоится XII Международный летний институт по повышению квалификации и переподготовке руководителей и педагогических работников образования по теме: «Современная школа: цифровая трансформация образовательной среды».

В работе Международного летнего института примут участие: Прокофьев Александр Александрович, д.п.н., к.ф.-м.н., зав кафедрой высшей математики НИУ «Московский институт электронной техники», Чернобай Елена Владимировна, д.п.н., профессор Института образования НИУ ВШЭ, советник руководителя Департамента образования г.Москвы, Парамонов Олег Геннадьевич, профессор кафедры русской литературы XX века Брянского государственного университета, абсолютный победитель Всероссийского конкурса “Учитель года – 1993” (г.Брянск), Новиков Максим Юрьевич, учитель информатики СОШ №145 г. Екатеринбург Свердловской области, лауреат конкурса «Учитель года России -2018 г.» Тимофеева Лилия Львовна, к.п.н., доцент кафедры развития образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт развития образования», соавтор предметной линии «Окружающий мир» УМК «Школа России», Ширинян Марина Витальевна, методист по иностранным языкам Центра лингвистического образования (Издательство «Просвещение», г.Москва), Степанова Марина Владимировна, главный методист по иностранным языкам, Пешкова Анна Вячеславовна, к.п.н., методист по физике и астрономии, Демидов Борис Витальевич, ведущий методист по истории и обществознанию (Корпорация « Российский учебник», г.Москва).

В программе МЛИ:

  • лекции ведущих ученых РФ и РС (Я);
  • стратегическая сессия для руководителей ОО «НПО: разработка механизмов реализации на школьном уровне»;
  • конкурс профессионального мастерства «Педагогический талант Арктики» для учителей арктических улусов;
  • фундаментальные и проблемные курсы повышения квалификации;
    переподготовка руководителей и педагогических работников;
  • командный турнир учителей пилотных школ проекта «Английский для всех»;
  • семинар полилингвальных дошкольных образовательных организаций;
  • «Методический ысыах-2019».

Всем известно, что будущее республики зависит от хорошо образованных, интеллектуально развитых людей, а качественное образование — от мастерства и образованности преподавателей, педагогических кадров, и этому будет способствовать работа института.

ИРОиПК приглашает журналистов, корреспондентов телевидения, радио, интернет-изданий, а также всех желающих принять активное участие для широкого освещения мероприятий Международного летнего института.

Источник: Отдел по связям с общественностью ИРОиПК
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