В Якутии стартует проект для желающих стать самозанятыми

Как не беспокоиться о налогах и развивать любимое дело — узнать это поможет всероссийский образовательный проект «Страна мастеров». В Республике Саха (Якутия) стартует проект АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» «Страна мастеров». Целью проекта является помощь молодежи в открытии своего дела.

Участниками могут стать категории граждан от 16 до 35 лет. Участники проекта не должны быть самозанятыми, индивидуальными предпринимателями и руководителями субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем финансовом году. Молодым людям, присоединившимся к мероприятиям проекта «Страна мастеров», предложат пройти онлайн-диагностику, по итогам которой будут сформированы рекомендации для построения траектории персонального сопровождения. Запись участников для участия в проекте будет объявлена на сайте https://copp14.ru/.

В настоящее время организованы отбор и обучение квалифицированных специалистов, которые выступят в проекте в качестве тьюторов и будут сопровождать участников в их карьерном пути. Желающим присоединиться к проекту в качестве тьюторов необходимо связаться по номеру: 8(924)172-37-41

Мероприятия проекта «Страна мастеров» организованы в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» на основании постановления правительства Российской Федерации.