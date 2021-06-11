В Якутии стартует Школа обучения варганной музыке KhomusArctic

Стартует проект якутской хомусистки Алисы Догуновой «Школа обучения варганной музыке KhomusArctic», поддержанный Федеральным агентством по делам молодежи. Проект направлен на сохранение и распространение культуры народов Севера путем обучения молодежи игре на национальном музыкальном инструменте — хомусе.

Напомним, что 5 июня в Крыму подвели итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов «Таврида». Одной из победительниц стала якутянка Алиса Долгунова. На конкурсе она представила проект «Школа обучения варганной музыке «KhomusArctic» и выиграла 699 000 рублей на его реализацию.

«Проект призван сохранить и распространить культуру народов Севера через обучение молодежи игре на хомусе. В рамках проекта мы проведем обучающие уроки, подготовим несколько видеороликов для распространения культурных и музыкальных традиций игры на национальном инструменте. В процессе реализации проекта целевые группы комплексно освоят технику игры», – рассказала Алиса Долгунова.

Всего для публичной защиты на Всероссийском конкурсе молодежных проектов, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия – страна возможностей», было допущено 22 проекта. Эксперты конкурса рекомендовали к присуждению грантовых средств 7 проектов на общую сумму 4 992 000 рублей.

Справка: Форум «Таврида» впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строится арт-резиденция «Таврида» — комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года.

Реализация программ арт-кластера «Таврида» входит в национальный проект «Образование». Нацпроект охватит период с 2019 по 2024 год. Проект, общий бюджет которого составляет почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.