В Якутии стартует первый Конгресс национальных театров России

Завтра, 23 июня, в Медиа-центре состоится пресс-конференция, посвященная проведению Конгресса национальных театров России и Дней Александринского театра в Якутске. Инициативу Ассоциации национальных театров о проведении первого Конгресса в Якутске поддержал Глава Якутии Айсен Николаев.

В мероприятии участвуют 36 художественных руководителей театров страны. Пленарное заседание Конгресса состоится 24 июня, в нем примут участие Глава Якутии Айсен Николаев, заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, Президент Татарстана Рустам Минниханов.

На панельных секциях обсудят пути развития национального театра как источника кросскультурного объединения регионального сообщества, национальный аспект образовательных программ и просветительских проектов в театральной сфере.

В рамках Конгресса режиссеры Сойжин Жамбалова из Бурятии, Ильшат Мухутдинов из Башкортостана, Роман Дорофеев из Якутии, Гульназ Минкина из Татарстана представят в театральных проектах культурные коды своего народа. Победители получат возможность постановки спектакля на площадке участников Ассоциации национальных театров России.

Именитый коллектив Национального драматического театра России (Александринского театра) 24 и 25 июня на сцене Саха театра сыграет спектакль «Женитьба».

В эти дни состоится творческая встреча художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина со студентами актерско-режиссерского факультета АГИКИ. Директор этого театра Сергей Емельянов встретится со студентами направления «Менеджмент в культуре и искусстве» АГИКИ. Фотограф Владимир Постнов проведет мастер-класс «Искусство фотографии в сценических искусствах».

Для участников Конгресса покажут спектакль Театра Олонхо «Кудангса Великий» (режиссер Андрей Борисов) перед Саха театром на площади Орджоникидзе, фильм «Охота на Севере» режиссера Михаила Лукачевского в кинотеатре «Лена».

В историческом парке «Россия-Моя история» выставлена большая экспозиция об истории развития театров Якутии.

Напомним, Ассоциация национальных театров России создана 10 января 2022 года по инициативе Национального театра России (Александринского театра).