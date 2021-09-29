В Якутии стартует один из самых масштабных просветительских проектов

В Якутии начнет работу «Школа волонтеров наследия» – один из самых масштабных просветительских проектов в сфере добровольчества, реализуемых в рамках Национального проекта «Культура». Занятия «Школы волонтеров наследия» будут проходить с 8 по 23 октября этого года.

Сегодня, 28 сентября, в этнографическом центре Якутского музея им. Ем.Ярославского состоялась пресс-конференция, в которой организаторы проекта и общественность обсудили планы проекта «Школы волонтеров наследия».

«В прошлом году мы запустили волонтерское движение Suorun Omolloon fest и в том же году силами волонтеров отремонтировали балаган-юрту Трощанского, который находится в с. Черкех Таттинского улуса. В этом году своими силами воссоздали четыре постройки 1940 года. В работе с историческими материалами нужны особый подход и особые навыки. И «Школа волонтеров наследия» способствует тому, чтобы волонтеры правильно работали в области сохранения культурного наследия», — рассказал руководитель «Школы волонтеров наследия» в Якутии Руслан Васильев.

Слушателями основной программы обучения станут 75 человек. Лекции будут проходить в этнографическом центре Якутского музея им. Ем. Ярославского, а практические занятия — в мастерской дизайн-студии «Уран» в здании объекте культурного наследия «Дом казначейства,1909 г.». Желающим пройти курс обучения необходимо заполнить и отправить заявку на сайт dobro.ru по запросу «Школа волонтеров наследия».

«В Якутии 1865 памятников, взятых под охрану, из них около 1200 памятников археологии, получается зданий и сооружений у нас около 700. Многим этим зданиям требуется реставрация», — отметил заместитель руководителя Департамента Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия Гаврил Терентьев.

В результате освоения программ «Школы волонтеров наследия» участники смогут выполнять виды работ по обработке поверхности из камня, дерева и металла, познакомятся с историей возникновения в обществе движения волонтеров в сфере культурного наследия. Обучение проведут опытные реставраторы, архитекторы, эксперты в сфере сохранения наследия и общественные деятели.

Организаторами «Школы волонтеров наследия» являются Министерство культуры РФ и «РОСКУЛЬТПРОЕКТ», реализует проект Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры.

Национальная библиотека Якутии второй год выступит главным партнёром проекта «Школа волонтеров наследия».