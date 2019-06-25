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25 июня 2019, 16:59
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В Якутии стартует образовательный модуль проекта «100 городских лидеров»

Образовательный модуль Агентства стратегических инициатив проводится в городе Якутске с 25 июня по 1 июля в рамках программы «100 городских лидеров».   В столицу Якутии приезжают участники программы — команды из городов Томск, Липецк, Городец, Полярные зори, Боровичи, Кировск. Состоятся лекции по маркетинговой системе и привлечению инвестиций, командам представят проект «Парк будущих поколений» — участника программы «100 городских лидеров», строительство которого запланировано на территории 79 квартала Якутска.

Напомним, что в рамках Российского инвестиционного форума в городе Сочи Агентство стратегических инициатив подвело итоги конкурса «100 городских лидеров». Из 2,5 тысячи участников, представлявших 148 городов, команда из Якутии вошла в число 26 финалистов. Победившие проекты участвуют в девятимесячном федеральном акселераторе, один из четырех образовательных модулей которого состоится на днях в Якутске.

В команду Якутии входят представители АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)», креативного кластера «Пространство», Управления архитектуры и градостроительства при главе Якутии.

Кросс-функциональной командой в рамках проекта «Парк будущих поколений» сформирован проект образовательного кластера «Z-school» — международная экспериментальная академия гибких компетенций (SOFT-SKILL).

Проект «Саха_Z — парк будущих поколений» — это общественное пространство нового типа, создающее среду для появления новых проектов в креативных индустриях и раскрытия творческих талантов молодежи. В парке будут расположены библиотека, выставочный центр, коворкинг зона, фудкорт, конференц-зал и другие объекты. По мнению участников команды, итогом проекта станет взрывной рост креативных индустрий и органическое формирование вокруг парка креативного квартала столицы республики.

 «Проект «Парка будущих поколений» красивый, креативный, выполнен с использованием передовых технологий. При этом очень важно, что он учитывает идентичность и самобытную культуру Якутии, особенности жизни в Арктике», — считает глава региона Айсен НИКОЛАЕВ.

После прохождения четырех образовательных модулей, на заключительном этапе программы «100 городских лидеров» осенью текущего года проектные команды представят свои разработки потенциальным инвесторам. Проекты 26 команд, попавших в финал, получат поддержку в формате федеральной экспертизы, наставничества, сопровождения и привлечения инвестиций.

Финансирование проекта благоустройства «Парк будущих поколений» планируется за счет средств АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» и «НКО Фонда будущих поколений Республики Саха (Якутия)» и составляет 200 млн. руб. Также запланировано включение объекта в государственную программу по формированию комфортной городской среды. Основным эффектом от реализации проекта станет создание к 2022 году 1000 новых бизнесов в сфере креативных индустрий и 10 000 рабочих мест.

Отметим, что программа «100 городских лидеров» стартовала в январе 2019 года под эгидой Агентства стратегических инициатив в партнерстве с госкорпорацией «Росатом» и призвана вовлечь активных граждан в процессы изменения городов к лучшему. Программа рассчитана на 5 лет, включает в себя акселератор городских проектов, работу с наставниками и экспертами, а также краудсорсинговую платформу для поиска решений и получения предложений www.100gorodov.ru

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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