В Якутии стартует Гражданский Форум-2019

Завтра, 4 июля 2019 года, в столице Якутии стартует одно из значимых событий Года консолидации в РС(Я) — Гражданский Форум-2019 «Наша сила в единстве!».

Во ВШИМ при главе Республики Саха(Якутия) будут проходить дискуссионные площадки по пяти направлениям Года консолидации: «Открытая власть», «Якутия-наш общий дом», «Родные города и села» «Гражданская энергия»» «Код Якутия». Участники обсудят актуальные вопросы по направлениям, ход реализации проектов и мероприятий, наметят новые пути работы. Торжественное открытие Гражданского Форума-2019 «Наша сила в единстве!» состоится 5 июля в Общественном центре г. Якутска.

В течение двух дней неравнодушные граждане республики, представители исполнительных органов государственной власти, муниципалитеты, бизнес-сообщества обсудят вопросы развития гражданского общества, поддержки общественных инициатив, создания универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных жителей, организаций в реализацию мероприятий, консолидации некоммерческого сектора и повышение эффективности управления на местах.

В программе форума — семинары по составлению проектов и оформлению заявок на конкурсный отбор Президентских грантов. Участники смогут оценить новые проекты, которые планируются к подаче на второй этап Президентских грантов РФ, и просмотр которых запланирован на конкурсе для специалистов администраций муниципальных образований и общественных организаций, впервые проводимом в рамках форума. Также будут представлены лучшие муниципальные практики по взаимодействию с некоммерческими организациями. Участники смогут узнать все о грантах Президента России из первых уст от генерального директора Фонда президентских грантов РФ Ильи Чукалина. Для участников будет организована выставка лучших муниципальных практик по взаимодействию с социально-ориентированными некоммерческими организациями. Также в программе запланированы семинары и тренинги по вопросам предоставления грантов.

Отметим, как и в прошлом году, особенностью Гражданского форума стало предварительное проведение зональных форумов. Нынче проведено четыре зональных гражданских форума в Оймяконском, Алданском, Кобяйском и Горном районах, где прошло обсуждение самых актуальных для республики и конкретных районов тем. Проведение зональных форумов позволило охватить гораздо больше, чем в прошлые годы, количество представителей общественности – всего в мероприятиях на районном уровне приняло участие более 800 человек. В этом году ожидается участие представителей общественных объединений со всей республики, членов общественных советов муниципальных районов, глав муниципальных районов и городских округов, представителей органов государственной власти, экспертов Общественной палаты Российской Федерации, других регионов.

Место проведения: 4 июля ВШИМ при Главе РС(Я) (г. Якутск, пр. Ленина, 1).

5 июля Общественный центр (г. Якутск, ул. Курашова, 24).

Информация по телефону: 707-124, 507-124, +7 967 912-09-57.