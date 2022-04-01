В Якутии стартует фестиваль ГТО

В Якутске 2-3 апреля состоится фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих и муниципальных служащих республики. Мероприятие проводится в целях пропаганды здорового образа жизни и популяризации массового спорта.

«Гордостью нашего народа всегда были сильные духом и телом люди, физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью образа жизни тысяч якутян», — отмечает Глава Якутии Айсен Николаев.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Республики Саха (Якутия) для участия в финальном этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО) среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих и муниципальных служащих, который состоится 15 — 20 мая этого года в г. Екатеринбург Свердловской области.

Надо подчеркнуть, что всем якутянам, выполнившим нормативы комплекса «Готов к труду и оборону» приказом министерства по физической культуре и спорту РС(Я) установлены скидки для посещения спортивных объектов подведомственных министерству: «Триумфа», «Дохсуна», Дворца спорта «50 лет Победы», плавательного бассейна «Чолбон», стадиона «Туймаада» и т.д. Для обладателей золотых знаков установлена скидка в размере 50%, серебряных – 40%, бронзовых – 30%.

Фестиваль ГТО республики, в котором примут участие лучшие из лучших, проведут в легкоатлетическом манеже стадиона «Туймаада» им. Н.Н. Тарского и плавательном бассейне «Чолбон».

По состоянию на 1 апреля на отборочные соревнования записались более 60 участников. Напомним, что сегодня в районах региона работают 42 центра тестирования ГТО, где жители республики могут попробовать свои силы. В Якутске эту работу по установленному графику проводит ДЮСШ №1.

В фестивале ГТО в Якутске примут участие мужчины и женщины в возрасте от 25 до 59 лет по следующим возрастным ступеням: 25-29 лет (шестая ступень комплекса ГТО), 30-39 лет (седьмая ступень комплекса ГТО), 40-49 лет (восьмая ступень комплекса ГТО), 50-59 лет (девятая ступень комплекса ГТО).

В спортивную программу фестиваля включены основные виды испытаний комплекса ГТО, в том числе бег на длинные дистанции, подтягивание на турнике, отжимание, стрельба из электронного оружия, плавание, упражнения на гибкость, на пресс и т.д. Сложность испытаний установлена, исходя из возрастных категорий участников соревнований.