В Якутии стартовали «Уроки цифры»

С 21 ноября по 18 декабря в Якутии, как и во всех российских школах, пройдут «Уроки цифры». В этом году предложена новая тема урока – «Видеотехнологии».

Уроки проводятся для учеников 4 — 7 классов. По словам организаторов проекта, цель урока «Видеотехнологии» – привлечение внимания детей к сфере современных видеотехнологий и связанных с ними профессий, предоставить им возможность узнать, как устроены видеозвонки и вертикальные ролики, как делается автоподборка качества видео и как работают умные рекомендации в ленте клипов, как создаются визуальные эффекты и виртуальные фоны, где хранятся большие объёмы видео.

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что якутские школьники всегда участвуют в «Уроках цифры», которые помогают развить необходимые умения и навыки. Ранее глава отмечал, что Якутия осознанно делает ставку на IT-индустрию. Кадры для этого должны воспитывать и обучать, начиная со школьной скамьи.

«Министерство просвещения Российской Федерации находится в авангарде вопроса ранней профориентации школьников, мы считаем, что работа по данной тематике должна быть выстроена совместно со школой, педагогическим и родительским сообществом, а также с крупнейшими предприятиями. Таким образом, всероссийский образовательный проект «Урок цифры», знакомящий школьников с новыми востребованными профессиями в ИТ в игровой интерактивной форме, является дополнительным эффективным инструментом в этом вопросе. Ведь реалии сегодняшнего дня таковы, что ранняя профориентации школьников — залог успешного будущего страны», — комментирует директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Андрей Горобец.

Директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова отметила, что профориентация школьников в сфере информационных технологий — очень важная инициатива, которую реализует Минцифры России в рамках проекта «Код будущего» федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли». Благодаря этому проекту не менее 100 тысяч школьников 8 — 11 классов в 2022 году начнут обучение современным языкам программирования.

«Эффективным дополнением к данной теме служит также и всероссийский образовательный проект «Урок цифры», который мы поддерживаем совместно с Минпросвещения России. Эффективная реализация проекта в регионах и высокая личная вовлеченность РЦТ на местах обеспечивает качественное вовлечение подрастающего поколения в мир высоких технологий», — отметила она.

Компания «VK» уделяет много внимания профориентации школьников и реализует масштабные проекты, чтобы знакомить ребят с актуальными и востребованными направлениями из мира IT. «В этом году мы выбрали такой темой видеотехнологии: школьники потребляют миллиарды единиц видеоконтента и сами не замечают, как часто они сталкиваются с видео в повседневной жизни. Мы дали старт этой теме с нашей акции День IT-знаний, в которой приняли участие более 350 тысяч школьников по всей стране – они познакомились с видеотехнологиями и узнали о профессиях в этой сфере. Теперь ребята смогут закрепить полученные знания в формате интерактивных тренажеров в проекте «Урок цифры», — выразил уверенность Сергей Марданов, директор по развитию школьных и молодежных проектов VK.

Как и в прошлом году «Урок цифры» пройдет онлайн. Принять участие могут все желающие с компьютера, планшета или смартфона.

Организаторами Проекта выступают Минцифры России совместно с Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика», компанией VK в партнёрстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий