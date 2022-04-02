В Якутии стартовали соревнования отцов и сыновей Аҕа курэҕэ-2022

Сегодня, 2 апреля, в селе Сылан Чурапчинского улуса – на малой родине прошлогодних победителей, многодетной семьи Макаровых – стартовали XXII Республиканские соревнования отцов и сыновей «Аҕа курэҕэ — 2022». В этом году в соревнования х, приуроченных ко Дню отца и Дню сына, принимают участие 17 команд.

«Встречаем на гостеприимной чурапчинской земле команды из Амгинского, Нюрбинского, Таттинского, Усть-Майского, Намского, Хангаласского, Сунтарского, Горного, Вилюйского, Томпонского, Усть-Алданского, Верхневилюйского улусов и города Якутска. Из Чурапчинского улуса участвуют две команды победителей отборочных туров – семья Кривошапкиных из Болтогинского наслега и Егоровых из Чакырского наслега», – сообщила славный специалист по делам семьи отдела по социальным коммуникациям администрации Чурапчинского улуса Татьяна Бушкова.

Татьяна Бушкова напомнила, что в этом году соревнования «Аҕа курэҕэ» посвящены 100-летию образования Якутской АССР и Году Матери, объявленному Главой республики Айсеном Николаевым. «В любой семье хранительницей очага, надёжным тылом являются матери. И мы рады, что поддержать своих мужей и сыновей приехали многие матери. Почти все участники – многодетные семьи. Добавлю, что главный судья Республиканских соревнований Иван Лукин рос в многодетной семье с 12 детьми, победитель прошлогодних победителей Семен Макаров является сыном матери-героини, и в его дружной семье растут 13 детей», – отметила она.

Поддержать свою семью – мужа Виктора Викторовича и сына Яна – приехала мама Виктория Егорова из села Чакыр. В дружной семье Виктора Викторовича и Виктории Павловны Егоровых – пятеро детей. Ян – старший сын, опора и надежда родителей. Занимается вольной борьбой, сейчас учится в 11 классе республиканской спортивной школы-интерната олимпийского резерва им. Д. П. Коркина в Чурапче.

«Я очень рада, что поводятся такие соревнования. Виды конкурса связаны с нашими повседневными бытовыми домашними делами в сёлах: заготовкой дров, прорубанием проруби. Муж со старшим сыном Яном уже третий раз участвуют в соревнованиях «Аҕа курэҕэ», я специально приехала поддержать их, потому что они очень волнуются», – сказала Виктория Егорова.

В соревнованиях принимают участие команды, состоящие из двух человек – отца и сына в возрасте от 14 до 16 лет. Участники должны пройти семь этапов соревнований, начав с творческой визитки об истории семьи.

Сегодня состоятся этапы «Чай на костре», «Прорубание проруби», «Залезание на столб» и «Оттеска бревна», завтра – «Распил бревна на поленья» и «Заготовка дров».

Все этапы продуманы так, что задания должны выполняться вместе отцом и сыном. К примеру, на этапе «Оттеска бревна» отец оттёсывает, а сын держит бревно. На этапе «Распил бревна на поленья» отец с сыном вместе распиливают бревно на поленья, «Заготовка дров» – отец колет дрова топором, после того, как все дрова будут расколоты сын складирует швырки в поленницу.

Команда, занявшая третье место, получит специальный приз Главы Чурапчинского улуса — жеребёнка. Отец и сын, занявшие второе место, выиграют мотоцикл. Абсолютные чемпионы XXII Республиканских соревнований отцов и сыновей «А5а курэ5э — 2022» получат в качестве главного приза квадроцикл. Другие участники также будут награждены специальными призами от организаторов и партнёров соревнований.