В Якутии стартовала регистрация на Всероссийскую Олимпиаду

Стартовала заявочная кампания на Олимпиаду Кружкового движения НТИ.Junior – нового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Она впервые пройдет в г. Якутске, на территории Республиканского ресурсного центра «Юные Якутяне».

Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior – первая в России командная инженерная олимпиада, принимать участие в которой с этого года могут ученики 5-7 классов. Она будет проводиться АНО «Россия – страна возможностей» совместно с «Платформой НТИ» и Кружковым движением НТИ. Эта олимпиада во многом отличается от привычных всем «конкурсов талантов» и школьных соревнований. Она нацелена не только и не столько на выявление победителей. Задача этой олимпиады – дать каждому участнику возможность на порядок поднять свою планку знаний, пробудить интерес к востребованным инженерным технологиям, помочь определить вектор развития.

Заявки принимаются до 20 октября по ссылке:

https://reg.nti-contest.ru/?utm_medium=cpc&utm_campaign=mainpage

Подав заявку, каждый участник олимпиады становится частью многоэтапного процесса обучения: сначала он готовится к тому, чтобы выполнить задание первого тура дистанционно из любой точки, где есть интернет. Всего в олимпиаде будет пять направлений – технологии для человека, среды обитания, космоса, виртуального мира и мира роботов. Чтобы помочь ученикам изучить выбранное направление, наставникам будет открыт доступ к заданиям и методическим материалам Кружкового движения и партнеров проекта. Они смогут следить за прогрессом своих учеников и внедрять полученные методики в ежедневное обучение.

В дальнейшем участники олимпиады получат навыки командной работы, а также смогут применить изученное на практике, выполняя задание с помощью современной техники – например, создать робота, или работающую программу для расчета разлива рек или землетрясений.

У каждой из задач будет практическое применение, чтобы школьники усвоили – инженерные технологии работают и реально меняют будущее. Победители олимпиады станут участниками профильных смен лучших в стране творческих лагерей и детских центров России.

Победители семиклассники смогут попасть в финал олимпиады для старших классов, пройдя всего один отборочный этап. Победа в олимпиаде для старших классов даёт 100 баллов ЕГЭ по одному из предметов. Профили, победа в которых даёт 100 баллов, отмечены знаком «100» на сайте https://nti-contest.ru в разделе «Профили». Внимательно изучите список профилей, принимающих результаты победителей Junior перед выбором в старших классах.

Опираясь на опыт прошедших олимпиад, организаторы уверены – чем раньше дети начинают всерьез относиться к учебе, тем легче им будет распланировать будущее и поступить в любой из ведущих вузов России.

Регистрация и подробности на сайте:

https://reg.nti-contest.ru/?utm_medium=cpc&utm_campaign=mainpage

Олимпиада Кружкового движения НТИ – это первая в России командная инженерная олимпиада для школьников 5–11 классов и студентов, которая проводится Кружковым движением НТИ, Агентством стратегических инициатив и Российской венчурной компанией с 2015 года. Одна из целей олимпиады – создание условий для интеллектуального развития и вовлечения детей в современные инженерные практики, а также поддержка в профессиональной ориентации и осознанном выборе образовательных траекторий.