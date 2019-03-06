В Якутии стартовала промо-акция в поддержку Кубка мира по вольной борьбе

В преддверии Кубка мира по вольной борьбе среди мужчин в Якутске, 5 марта, в здании ТРК «Азия» стартовала промо-акция.

Цель акции – продвижение масштабного спортивного мероприятия с участием сильнейших борцов из восьми стран мира и популяризация вольной борьбы среди населения.

Как сообщила руководитель комиссии по зрителям Кубка мира по вольной борьбе Наталья Евсеева, в ТРК «Азия» установлены специальные помосты. Аниматоры известных персонажей детских мультфильмов привлекают посетителей комплекса принять участие в промо-акции.

«На помосте работают профессиональные тренеры и борцы, а также воспитанники детских юношеских спортивных школ №3 и №5, Училища олимпийского резерва им. Романа Дмитриева. Тренеры и борцы дают мастер-классы для зрителей, рассказывают о виде спорта № 1 в Якутии, о пользе занятий вольной борьбой для физического состояния и воспитания силы воли, проводят и судят схватки в игровой форме для желающих детей», — рассказала Наталья Евсеева. В акции с большим удовольствием принимают участие дети школьного возраста.

Промо-акция в ТРК «Азия» проводится ежедневно с 14.00 до 20.00 часов и продолжится до 15 марта.

Такие же акции будут проходить и на других площадках города – с 6 по 15 марта в историческом парке «Россия — моя история» (ул. Уткина, 5), с 9 по 15 марта – в кинотеатре «Синема-центр».

Напомним, Кубок мира по вольной борьбе среди мужчин в г. Якутске стартует в городе Якутске с 16 по 17 марта 2019 г. В Кубке примут участие сильнейшие борцы из восьми стран мира.