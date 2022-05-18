В Якутии стартовала проектная сессия по вопросам реализации общественных проектов

Стратегическая сессия по сбору идей для разработки Стратегии реализации общественных проектов собрала сегодня в «Точке кипения» экспертов, представителей некоммерческих организаций, органов исполнительной власти, местного самоуправления, учреждений, молодых предпринимателей, молодёжных лидеров и гражданских активистов.

Приветствуя участников стратсессии, вице-премьер правительства Якутии Ольга Балабкина отметила, что республика отличается активным гражданским обществом, общественниками, которые предлагают свои проекты и идеи, участвуя в различных федеральных и региональных конкурсах.

«В настоящий момент в Якутии и по всей стране реализуется достаточно много общественных проектов. И сегодня на нашей проектной сессии мы должны определиться с ключевыми идеями и проектами, разработанными для развития нашей республики и Дальневосточного федерального округа. Здесь присутствуют как начинающие общественники, так и продвинутые. Ждём интересных идей», – отметила зампред правительства.

Ольга Балабкина добавила, что при оценке общественных проектов часто обнаруживаются неточности и недочёты, которые будут обсуждены в рамках стратегической сессии. Чтобы какой-то конкретный проект заработал, очень важно, чтобы он подходил к реалиям региона, в котором он будет реализовываться. Поэтому участники мероприятия изучат положительный и отрицательный опыты реализации проектов на территории республики, разработают критерии успешности общественных проектов, чтобы подобрать инструменты и методы, которые подходили бы именно нашим жителям. Большое внимание будет уделено формированию актуальных для якутян сервисов и услуг, а также предложениям по вовлечению жителей в реализацию общественных проектов.

Стратегическая сессия будет проходить по трём блокам, включает теоретическую и практические части. Разбившись на команды, участники разработают свои проекты практических решений развития территории, которые представят на презентации. По итогам общего обсуждения будет выбран магистральный общественный проект республики.