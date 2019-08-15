В Якутии стартовала патриотическая акция #МойФлаг

В преддверии Дня Государственного флага России – 22 августа — в патриотической акции могут принять участие все желающие. Для этого надо сделать фото на фоне флага России, разместить фото в социальных сетях с хэштэгом #мойфлаг.

Как известно, в главный спортивный праздник страны ведущие атлеты Якутии запустили флешмоб #МойФлаг в поддержку сборной России и национального флага страны.

Напомним, что 26 июля, Олимпийский комитет России (ОКР) получил от Международного олимпийского комитета (МОК) официальное приглашение на XXXII Олимпиаду в Японию. Это значит, что сборная России наравне с другими странами выступает под своим флагом, который будет гордо реять на стадионах Токио.

Старт акции #МойФлаг был задан во время Всероссийского Дня физкультурника на стадионе «Туймаада» им. Н.Н. Тарского. Кроме спортивной общественности и сторонников здорового образа жизни в нем участие приняли член сборной России по волейболу сидя Алена Дмитриева, заслуженный мастер спорта России, лучница Степанида Артахинова и члены национальной сборной по мас-рестлингу, которые в данный момент принимают участие во II этапе Кубка Мира в г. Алмалык, республика Узбекистан.

Вслед за ними акцию перехватили воспитанники, тренера и медицинский персонал ГБУ РС (Я) «Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха (Якутия)». На лоне живой природы спортивного лагеря «Манньыаттаах» борцы вольного стиля и мастера боксерского ринга проскандировали «Слава, российским спортсменам!», «Россия, вперед!».