В Якутии стартовала ежегодная Декада инвалидов

В преддверии Международного дня инвалидов в Якутии дан старт Декаде инвалидов.

В этом году открытие Декады инвалидов состоялось дистанционном формате на площадке Республиканского техникума-интерната профессиональной и медико-социальной реабилитацииинвалидов, на котором приняли участие представители ключевых министерств и ведомств, образовательных учреждений, общественных организаций республиканского и федерального уровня.

Сегодня в Российской Федерации и Республике Саха (Якутия) предусмотрен комплекс мер социальной поддержки граждан с инвалидностью, в рамках государственной программы реабилитации и абилитации инвалидов проводятся различные мероприятия, направленные на социализацию людей с ограниченными возможностями здоровья. Планируются на федеральном и региональном уровнях нововведения в системе комплексной реабилитации и абилитации, которые направлены на социальную адаптацию и интеграцию лиц с инвалидностью во все сферы общества доя достижения ими максимально возможной независимости и повышения качества жизни. О ключевых из них проинформировала заместитель министра труда и социального развития РС(Я) Альбина Трубина. «Сегодня перед нами, нашим техникумом стоит задача научить молодого человека с инвалидностью тому, что он может и должен самостоятельно принимать решения в собственной жизни, помочь ему в успешной социализации и интеграции во все сферы общественной жизни», — отметила замминистра и пожелала всем крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в учебе и работе.

Также с докладом выступила директор техникума Рина Винокурова. Руководитель напомнила, что в 2022 году техникум будет отмечать 75-летний юбилей учреждения, о мероприятиях, которые будут проводиться в юбилейный год.

Большой интерес вызвало выступление Игоря Грибанова, руководителя национального центра «Абилимпикс» о новых задачах и направлениях данного движения. Руководитель центра выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве с республикой и пожелал дальнейших успехов.

Мероприятие украсили своими песнями талантливые воспитанники Республиканского техникума-интерната Вильям Иванов и Айыллаана Степанова.

Напомним, что Декада инвалидов ежегодно проводится в соответствии с резолюцией 47 сессии Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 3 декабря Международным днем инвалидов в целях привлечения внимания общественности к проблемам инвалидности, повышение качества их жизни и социального статуса путем осуществления общественно – политических и культурных мероприятий.