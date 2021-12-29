В Якутии стартовала акция полицейский «Дед Мороз»

В этом году масштабы проводимой в Якутии всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» расширились, по велению сердца и долга сотрудники Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте, решили поднять праздничное настроение детям из числа малоимущих, многодетных семей, среди которых есть семьи с детьми – инвалидами проживающим в Гагаринском округе города Якутска.

Транспортные полицейские Якутии в это сказочное новогоднее время не остались равнодушными и подготовили 50 новогодних сладких подарков.

Полицейский «Дедушка Мороз», а по совместительству майор полиции Владислав Колодяжный, вместе со Снегурочкой передали руководству Управы Гагаринского округа города Якутска большую коробку с подарками.

«Мы благодарим сотрудников транспортной полиции за то, что не остались в стороне и помогли детям из многодетных и малоимущих семей. Наша задача — согреть их своим теплом и сделать все, чтобы ребята не потеряли веру в новогодние чудеса», — отметил руководитель Гагаринского округа Евгений Сидоренко.