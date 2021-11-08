В Якутии стартовала акция по подкормке зимующих птиц

С 8 ноября стартовала Республиканская экологическая акция «Поможем зимующим птицам». Цели и задачи акции — привлечение внимания к охране и заботе о зимующих птицах, организация их подкормки в зимний период, развитие познавательного интереса и эколого-биологических знаний о птицах.

В данной акции могут принять участие все желающие, воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся общеобразовательных организаций, учителя и педагоги дополнительного образования, родители, общественность республики.

Организаторами конкурса являются ГАНОУ РС(Я) РРЦ «Юные якутяне», Минэкологии Якутии. Акция проводится с 8 ноября 2021 года по 1 апреля 2022 года.

Участникам акции предлагается публиковать тематические серии фотографий, видеоматериалово проведении акции в Инстаграм, с указанием темы, авторов (группу, класс или ФИО для индивидуальных работ) и места проведения акции на хэштег #поможемзимующимптицамякутии2021 #минэкологии #юныеякутяне с отметкой организаторов акции @dopobrazovaniye @minecologia_yakutia.

Итоги акции будут подведены и опубликованы в Международный день птиц 1 апреля 2022 года. С подробной информацией можно ознакомиться на официальных сайтах организаторов www.sakhaedu.ru, www.minpriroda.sakha.gov.ru.