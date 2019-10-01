В Якутии стартовал видеоконкурс «Засветись!»

Участниками конкурса могут быть учащиеся (воспитанники) всех типов и видов образовательных учреждений и их родители.

В период 1 октября по 5 ноября Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) совместно с Республиканским ресурсным центром «Юные якутяне» проводит республиканский видеоконкурс «Засветись!».

Целью конкурса является создание условий для формирования компетенции учащихся, как участников дорожного движения, популяризации использования пешеходами световозвращающих элементов, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Участниками конкурса могут быть учащиеся (воспитанники) всех типов и видов образовательных учреждений и их родители в следующих возрастных группах:

— воспитанники ДОУ;

— учащиеся 1-4 классов;

— учащиеся 5-8 классов;

— учащиеся 9-11 классов;

— семейные коллективы.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо:

— не позднее 05 ноября 2019 года отправить заявку по установленной google-форме на сайте www.sakhaedu.ru.

— снять видеоролик с демонстрацией моделей одежды и аксессуаров со световозвращающими элементами. Для создания моделей могут быть использованы готовые фликеры, так и аппликации, созданные своими руками из световозвращающей ткани, тесьмы, шнура, наклеек. Демонстрация и представления моделей не должно превышать 1 минуты, может сопровождаться творческим выступлением (стихами, песней, частушкой, дефиле и т.д.).

— опубликовать у себя на странице в социальной сети Instagram видеозапись с хэштегом для:

дошкольников #засветисьяктдетскиесады учащихся 1-4 классов #засветисьяктначальныеклассы учащихся 5-8 классов #засветисьяктсредниеклассы учащихся 9-11 классов #засветисьяктстаршиеклассы семейных коллективов #засветисьяктсемья

Подписка и отметка аккаунта @dopobrazovaniye обязательна.

Каждая представленная на конкурс работа должна иметь описание в посте с указанием названия видеоматериала, фамилии и имени автора, класса, образовательного учреждения, муниципального района (города).

Для проведения конкурса создается организационный комитет, который осуществляет руководство ходом мероприятия, оценивает, подводит итоги конкурса и награждает победителей.