В Якутии стартовал профориентационный марафон Академия+

27 марта, в Якутской ГСХА прошло онлайн-трансляция старта профориентационного марафона «Академия+» в YouTube.

Сотрудники Якутской ГСХА в прямом эфире канала «Вестник Якутской ГСХА» рассказали об особенностях приемной кампании 2020 года, о том, как пройти бесплатные дистанционные курсы для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком с получением диплома о профессиональной переподготовке, о дистанционных обучающих курсах для школьников, по итогам которых можно будет получить свидетельство о рабочей профессии. Отмечено, что приемная кампания 2020 года по набору абитуриентов по программам высшего и среднего профессионального образования начнется с 15 июня 2020 года.

Также сотрудники ВУЗа рассказали о порядке участия во Всероссийском конкурсе АгроНТИ, в этом году Якутская государственная сельскохозяйственная академия проводит конкурс среди учащихся сельских школ «Sakha АгроНТИ » — это промежуточный этап для подготовки детей к Всероссийскому конкурсу. Подробную информацию о конкурсе можно узнать по ссылке http://ysaa.ru/olimp/.

В следующем выпуске марафона будут оказаны профориентационные консультации, а также проведены мастер-классы для школьников.