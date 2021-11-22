В Якутии стартовал первый этап акции «Безопасный лед»

Сегодня на территории республики стартовал первый этап акции «Безопасный лед», который продлится до 28 ноября. Основной целью акции является недопущение происшествий на водных объектах и пропаганда безопасного поведения населения на водных объектах. Помимо сотрудников МЧС России, в мероприятиях примут участие сотрудники правоохранительных органов, представители местной власти, организаций и ведомств.

– Патрульно-профилактическими группами будет проводиться разъяснительно-профилактическая работа среди населения с вручением листовок и памяток, мониторинг водных объектов, замеры толщины льда, выявление несанкционированных выездов на лед автомобилей с дальнейшим привлечение нарушителей к административной ответственности, – сообщила Аурика Смирнова. заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РС (Я)) ГУ МЧС России по РС (Я).

Стоит отметить, что большое внимание инспекторы ГИМС уделяют профилактике безопасности детей. Так сотрудники чрезвычайного ведомства проведут уроки безопасности среди учащихся образовательных учреждений Якутии.

Цель занятий — формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения на льду, причинах несчастных случаев на водных объектах, правилах поведения в случае опасности, воспитание осторожности. Инспекторы ГИМС, спасатели и пожарные объяснят ребятам в учебных заведениях, как выглядит прочный лед, как правильно передвигаться по нему. Также они покажут ребятишкам, как правильно оказать помощь провалившемуся под лед и что делать, если сам угодил в воду.

– Главная задача каждого взрослого — объяснить детям, что водный объект – это всегда зона риска, и он не прощает ошибок, ведь даже на прочном льду попадаются очень опасные места, такие как полыньи, проруби, трещины, лунки и места заготовки льда. Каждый ребенок должен знать правила безопасного поведения на льду и помнить, что шалость на льду смертельно опасна. А родители обязаны предотвратить пребывание детей у водоемов без присмотра, – отметила Смирнова.

Добавим, что последующие 6 этапов акции пройдут в последние недели месяцев с ноября по апрель.