В Якутии стартовал краудфандинговый конкурс «На старт!»

С 17 октября по 7 ноября объявляется прием заявок краудфандингового конкурса “На старт!”, где участники могут привлечь средства на создание собственного проекта или на его дальнейшее масштабирование. Организаторами конкурса выступают Фонд развития инноваций РС(Я) и площадка Boomstarter.ru.

Принять участие могут самые разные форматы проектов. При этом, не предполагается никаких финансовых вложений. После подачи заявки проект автоматически попадает на этап отбора, после которого эксперты выберут 10 проектов для размещения на платформе Boomstarter.ru.

Для участия нужно заполнить анкету на сайте.

Справка: Краудфандинг — это метод сбора средств на поддержание различных идей и проектов. Желающие вкладывают средства лично или привлекают других спонсоров.

Boomstarter.ru — российская краудфандинговая платформа для привлечения финансирования в бизнес-проекты, технические, творческие, социальные и другие проекты, имеющие конечную цель

По всем вопросам обращайтесь по телефону:

+7-924-174-33-60

Или по электронное почте:

idf@yakutiaventure.com